Сотрудники министерств по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России и Азербайджана продолжают операцию по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации азербайджанских земель.

За последние два дня с помощью роботизированных машин по разминированию было обнаружено и обезврежено более 30 противотанковых мин, пишет АПА.

Сотрудник МЧС Азербайджана Рамиз Гусейнов сообщил журналистам, что на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района специалисты МЧС России приступили к работам по очистке: «К этим операциям привлечены специалисты МЧС Азербайджана. Параллельно в соответствии с согласованной и утвержденной учебно-тренировочной программой совместно с российскими специалистами проводятся учебно-тренировочные курсы».

Участвующий в разминировании территории Агдамского района руководитель центра «Лидер» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации генерал-майор Анатолий Савин напомнил, что отряд МЧС России прибыл в Азербайджан 4 января. По его словам, отряд МЧС России выполняет задачу по разминированию территорий, переданных Азербайджану в соответствии с трехсторонним соглашением, подписанным между Азербайджаном, Россией и Арменией.

А.Саввин также отметил, что на сегодняшний день обезврежено 25 противопехотных мин, очищено от мин более двух тысяч квадратных метров территории.

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