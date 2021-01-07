«В экономическом совете были учтены и представлены все мнения в связи с подготовкой и обсуждением концепции восстановления и развития освобожденных от оккупации земель».

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на совещании, посвященном итогам 2020 года под председательством президента Ильхама Алиева.

По его словам, меры, принимаемые государством для восстановления и развития освобожденных от оккупации территорий, а также экономический потенциал этих районов создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций в страну, особенно в ненефтяной сектор.

«Для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию территорий предусматривается проведение мероприятий в четыре этапа. Начальный этап включает решение вопросов управления и безопасности, инфраструктуры, последующие этапы — деятельность социальных служб, реструктуризация и развитие экономики», — отметил министр.

Minval.az