Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $1,79 (3,4%) и составила $54,73 за баррель, пишет АПА.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала.
Цена азербайджанской нефти выросла на $1,79 (3,4%) и составила $54,73 за баррель, пишет АПА.
Дата: 2021/01/07 11:00
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
40
Продолжаются профилактические мероприятия в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане в целях предотвращения массового распространения
В ближайшее время на освобожденных территориях Азербайджана начнется изучение возможности использования потенциала геотермальных источников для получения энергии.
В Учебном центре при медучреждении Yeni klinika стартовали тренинги под названием «Организация процесса вакцинации от COVID-19 и управление побочными эффектами»
Новым директором Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану назначена Кандис Макдиган (Candice McDeigan), передает АПА.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района.
Таможенный комитет принимает меры по устранению технических проблем в работе приложения Smart Customs и портала e.customs.gov.az.
В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов и ручных гранат
В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. ДТП произошло на улице Юсифа Сафарова, передает АПА.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование