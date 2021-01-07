В Учебном центре при медучреждении Yeni klinika Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) стартовали тренинги под названием «Организация процесса вакцинации от COVID-19 и управление побочными эффектами», передает Репорт.

В ходе тренингов членам полевых бригад, отобранным для проведения вакцинации на местах, в виде докладов и практических занятий на макетах на основе инструкций ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказывается о правилах перевозки, хранения и использования вакцин, видах возможных побочных явлений при вакцинации, оказании помощи при аллергических реакциях.

Кроме того, впервые во время тренингов участникам представляются навыки командной работы бригады из врача, медсестры и водителя, оказание скоординированной синхронной помощи, тактики рационального подхода при различных ситуациях.

На тренингах, проводимых высококвалифицированными специалистами научно-исследовательского и образовательного департамента TƏBİB, еженедельно планируется участие 40 врачебных бригад.

На основе проведенных тренингов будут подготовлены видеопрезентации и направлены во все подведомственные TƏBIB учреждения.

Minval.az