Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного от армянской оккупации Зангиланского района.
Дата: 2021/01/07 9:49
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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