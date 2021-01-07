Таможенный комитет принимает меры по устранению технических проблем в работе приложения Smart Customs и портала e.customs.gov.az.

Об этом говорится в обращении Государственного таможенного комитета (ГТС) к гражданам и компаниям, ввозящим товары из-за рубежа.

В Госкомитете заявляют, что компании-перевозчики могут без ограничений ввозить в страну товары со своих зарубежных складов до тех пор, пока возникшие проблемы не будут устранены.

Напомним, что с 1 января 2021 года не разрешался ввоз в страну посылок граждан, которые не задекларировали приобретенный за границей товар онлайн в таможенной системе.

Minval.az