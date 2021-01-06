Более 170 граждан прибыли из Армении в Нагорный Карабах за последние сутки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

За сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 178 граждан. Всего с 14 ноября 2020 г. в Карабах прибыли 47653 человека.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования в Нагорном Карабахе с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 434,9 га территории, 164,8 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено 20650 взрывоопасных предметов.

За время работы «Горячей линии» по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе принято 570 обращение. Все обращения переданы в поисковые группы Центра примирения сторон.

Все действия российских миротворцев выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Minval.az