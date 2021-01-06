Представители МВД встретились с семьями шехидов, собравшихся вчера в Сабаильском районе в связи с инцидентом с полицией.

Сегодня высокопоставленные сотрудники МВД и глава исполнительной власти соответствующего района встретились с семьями пятерых шехидов и поинтересовались их проблемами, сообщает Qafqazinfo.

Они сказали, что в настоящее время у них нет проблем и жалоб, государство оказывает им всю необходимую помощь и заботу.

Семьям сообщили, что полицейский, который невольно использовал грубые выражения во время митинга, является сыном шехида из Агдамского района. Отец этого полицейского погиб во время Первой карабахской войны. Территория, где похоронен его отец, была оккупирована армянами, а кладбище было разрушено, поэтому могилы отца полицейского нет.

Родственники шехидов поблагодарили МВД за внимание.

Во время митинга мать шехида выразила протест против захоронения сына на чужом кладбище в Гарадагском районе.

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