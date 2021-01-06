«Международные структуры высоко оценивают проводимую в нашей стране работу».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Президент Ильхам Алиев отметил, что рейтинг Азербайджана в отчете Doing Business Всемирного банка повысился, Азербайджан занимает 28-е место среди 190 стран, вошел в десятку самых реформаторских стран.

Глава государства также перечислил успехи Азербайджана, отмеченные в отчете Давосского всемирного экономического форума. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нынешнем году на освобожденных от оккупации землях будет проделана широкомасштабная созидательная работа, дал соответствующие поручения.

Minval.az