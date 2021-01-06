Основной итог 2020 года – освобождение наших земель от оккупации.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

Глава государства отметил, что, одержав в течение 44 дней историческую победу, Азербайджан освободил свои земли, нанес врагу сокрушительные удары, сломил Армению.

«Славная Победа продемонстрировала всему миру нашу твердую волю, решительность нашего народа», — сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что наши слова полностью совпадают с делами, Азербайджан благодаря своей политической, экономической, военной мощи с честью выполнил стоявшую перед ним основную задачу.

Minval.az