Бакинское транспортное агентство (BNA) прокомментировало возможность повышения платы за проезд в пассажирских автобусах после повышения цен на топливо по решению Тарифного совета.

«BNA как орган, осуществляющий государственный контроль в сфере регулярных пассажирских перевозок в столице, не обращался в Тарифный совет по поводу повышения платы за проезд, и этот вопрос в настоящее время не стоит на повестке дня. В настоящее время основное внимание уделяется повышению качества услуг общественного транспорта, предоставляемых гражданам, обеспечению их комфорта”, -цитирует пресс-секретаря агентства Маиса Агаева Репорт.

Minval.az