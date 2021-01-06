Армянская дипломатия в лице министра Ара Айвазяна продолжает «пробивать дно». На сей раз сей субъект отправился в Ханкенди, провел там встречи с Араиком Арутюняном, который продолжает именовать себя «президентом Нагорного Карабаха», Давидом Бабаяном, «министром иностранных дел Нагорного Карабаха», и даже подписал некие бумаги, которые его пресс-служба пышно именует «официальными документами», «программами консультаций» и т.д. Словом, надувал щеки и изображал активность.

Только вот к чему был этот спектакль?

В самом деле, вряд ли господин Айвазян настолько несведущ в дипломатии, что не понимает: вопрос статуса Карабаха уже закрыт. И все его собеседники в Ханкенди — частные лица без государственного статуса. Да, они могут обладать «на своей улице» определенным весом, с ними можно обговаривать какие-то вопросы местного значения, но не более. О том, что вопрос статуса Карабаха окончательно закрыт, весьма четко высказался президент Азербайджана. Это не раз констатировал президент РФ и глава российского МИДа. Наконец, в те же дни Никол Пашинян, глава правительства Армении, публиковал статью, где унылым тоном признавал: так, за все годы переговоров (а точнее, их имитации) Армении продвинуть вопрос статуса Карабаха так и не удалось. И что же — все это прошло мимо внимания господина Айвазяна?

Впрочем, куда скорее глава МИД Армении устраивает свои провокационные выходки вполне намеренно. Господин Айвазян уверен: он таким образом ведет тонкую дипломатическую игру и пытается убедить ереванскую аудиторию, будто бы «еще не все потеряно», «проект «Миацум»» еще трепыхается и т.д. и т.п. Только вот делает это в стиле мелкого криминала. Проще говоря, шпаны.

А вот тут надо бы отвлечься от сугубо карабахской тематики и вспомнить некоторые пикантные факты из биографии самого Айвазяна. Когда он только-только обживался в кресле главы МИД Армении, региональные СМИ облетела сенсация: Айвазян, который ранее занимал пост посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии, затем — в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме, весьма бойко использовал свой дипломатический статус для контрабанды дорогих автомобилей и уклонения от налогов. Проделывал все, конечно же, не в одиночку: как следует из статьи «Дипломатическая контрабанда», опубликованной в январе 2008 года в испанском журнале Laseptima, Айвазян действовал вместе с 13 дипломатами из разных стран, в числе которых Беларусь, Пакистан, Нигерия, Чили, Марокко и Боливия. Дорогие лимузины приобретались по дипломатической франшизе, затем доставлялись в страну тоже как дипломатический груз, а потом перепродавались. После такого скандала в нормальной стране его фигуранту грозило бы как минимум увольнение с дипломатической службы. А еще — следствие и срок. Но это в нормальной стране. А в Армении Ара Айвазян не то что не вылетел со службы, но даже занял пост главы МИДа. Впрочем, если вспомнить, как в «отмывании денег» обвиняли посольства Армении в США, какие криминальные скандалы бушевали вокруг дипмиссии Армении в Украине, то представление о нравах в среде армянской дипломатии получить в принципе можно. Как и объяснение, почему глава МИДа этой страны ведет себя как представитель околокриминальной тусовки, каковым он, в сущности, и является — провокационно, скандально и вызывающе. Тем более что и его предшественники вели себя примерно так же.

Только вот не учел Ара Айвазян еще одно обстоятельство. С момента последнего такого провокационного вояжа Армения успела проиграть войну. И теперь свои выходки Ара Айвазян устраивает на фоне совершенно иного расклада сил. О чем и напомнил в своем заявлении МИД Азербайджана: «Незаконный визит министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Карабахский регион Азербайджана и его встреча там с представителями сепаратистского режима, подписание «документов» противоречит трехстороннему заявлению, принятому 10 ноября и совершенно не соответствует установлению мира, безопасности и сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий». Как напомнила начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, премьер-министр Армении подписал заявление, принятое 10 ноября, правительство взяло на себя обязательства, и нарушение официальным Ереваном этих обязательств является провокацией. После чего посоветовала: «Официальные лица Армении не должны делать необоснованные заявления, должны принять новую реальность, создавшуюся в регионе. Обеспечение выполнения совместного заявления, принятого 10 ноября, совершение шагов, вытекающих из нового формата безопасности в регионе, а также из возможностей сотрудничества может внести вклад в совместное проживание в условиях мира и безопасности. А противоположность этому есть ничто иное, как попытка разжечь напряженность».

А еще добавим от себя играть с огнем на фоне нынешнего расклада сил слишком опасно. И платить за это придется ой какую дорогую цену. Представление о которой Армения за 44 дня боев, должно быть, уже получила. Так что теперь очередь Еревана думать и сопоставлять риски.

Нурани

Minval.az