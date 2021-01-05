В январе Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) планирует закупку новой техники для расчистки освобожденных районов, заявил глава штаба Идрис Исмайлов.

В ближайшие дни в Азербайджан будут доставлены механические машины «Божена», а также специальные дроны-беспилотники.

«У нас активно используются «Божена» пятого поколения. Теперь планируем закупить более современный аналог. Мы также протестировали дроны. Остались довольны первичным результатом. Но еще не привлекали к операции. Обратились к разработчикам , рекомендуя добавить еще ряд параметров», — сказал Исмайлов (цитата по «Спутнику»).

Беспилотники позволят получать более точные географические координаты местности и облегчат поисковую работу.

Вместе с этим ANAMA расширило личный состав сотрудников. Теперь там трудятся не 400, а 600 саперов.

Однако на этом организация останавливаться не намерена, так как в ближайшие годы Агентству предстоит разминировать все освобожденные территории республики.

Minval.az