На 13-м заседании министров ОПЕК+ было принято решение о продлении действующих квот на суточную добычу нефти в феврале-марте. Согласно новому соглашению, страны ОПЕК+ сократят суточную добычу сырой нефти на 7,125 миллиона баррелей в феврале и на 7 миллионов 50 тыс. баррелей в марте.

Как говорится в сообщении Минэнергетики, обязательства Азербайджана в размере 123 тысяч баррелей в январе этого года останутся стабильными в феврале-марте. Согласно «Декларации о сотрудничестве», в ближайшие два месяца Азербайджан увеличит суточную добычу сырой нефти на 8000 баррелей и сохранит добычу на уровне 595000 баррелей.

Следует отметить, что в ходе встречи был высоко оценен вклад Азербайджана в достижение данного соглашения между странами ОПЕК+, продолжение диалога по установлению стабильности на нефтяном рынке и прихода сторон к согласию.

Выступая на встрече, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что неопределенность, вызванная пандемией, продолжает оказывать давление на рынок нефти, и спрос восстанавливается слабее, чем ожидалось, добавив, что необходим чуткий подход к процессу регулирования: «Основная цель для нас — обеспечение и поддержание баланса спроса и предложения на рынке. Поэтому я считаю, что переход от резкого сокращения к увеличению добычи должен быть постепенным и осторожным».

Minval.az