Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во вторник, 5 января поздравил живущих в стране христиан с праздником Рождества.

В обращении главы государства говорится:

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным Рождеством, передаю каждому из вас самые искренние пожелания.

На протяжении веков в Азербайджане, расположенном на пересечении Востока и Запада, господствуют высокая культура сосуществования, основанная на взаимном уважении и доверии между отдельными народами и религиями, атмосфера дружбы и братства. Сохранение и дальнейшее развитие национально-исторических традиций, этнокультурного разнообразия, мультикультуральных ценностей в нашей стране, известной в мире как пространство образцовой толерантности, составляют одно из основных направлений государственной политики.

2020 год был ознаменован урегулированием продолжавшегося много лет карабахского конфликта, обеспечением нашей территориальной целостности и победой исторической справедливости. Все граждане Азербайджана, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, в том числе наши исповедующие христианство соотечественники, занимающие свое место в нашем обществе, отличающемся этнокультурным разнообразием, проявили подлинный героизм в освобождении наших земель от вражеской оккупации, в то же время вели активную борьбу с армянским фашизмом на информационном фронте и в деле доведения правого голоса нашего народа до мировой общественности. Я расцениваю единство и равенство, нерушимую национально-нравственную солидарность, проявленную всеми проживающими в нашей стране народами в священной Отечественной войне, как важнейший фактор, обусловивший нашу историческую победу.

Уверен, что православная христианская община и впредь будет прилагать все силы и умения во имя прогресса и наращивания мощи Азербайджана, являющегося нашим общим домом.

Дорогие соотечественники!

Рождество олицетворяет новую жизнь, возрождение, доброту и милосердие. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям счастье, вашим домам – достаток, а в вашу жизнь – благополучие.

С праздником!

Minval.az