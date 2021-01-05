5 января состоялось первое заседание Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, на заседании, проведенном в видеоформате, были обсуждены вопросы, вытекающие из соответствующих указов президента Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях в настоящее время решаются вопросы безопасности, обеспечения инфраструктуры и социальных услуг. Было подчеркнуто, что, так как освобожденные от оккупации земли охватывают большую территорию, здесь восстановление экономики будет осуществляться на основе единой концептуальной государственной программы, которую предусмотрено подготовить и утвердить в кратчайшие сроки.

Minval.az