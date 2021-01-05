Представители СМИ посетили Зангилан и Губадлы и осуществили съемку освобожденных из-под армянской оккупации земель с борта вертолета. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Представители СМИ посетили Зангилан и Губадлы и осуществили съемку освобожденных из-под армянской оккупации земель с борта вертолета. Предлагаем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2021/01/05 20:12
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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