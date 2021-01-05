Высказывания об адресной социальной помощи в размере 110 манатов, озвучиваемые в видеороликах в соцсетях, являются абсурдом.

Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы. Он порекомендовал пользователям соцсетей не доверять такой информации.

«В последние дни в социальных сетях публикуется видеоролик, на котором безработным лицам якобы указывается путь для получения адресной помощи в размере 110 манатов. На самом деле он вводит их в заблуждение и вызывает путаницу.

Во-первых, адресная помощь малообеспеченным семьям определяется разницей между критерием нуждаемости семьи и среднемесячным доходом. Следовательно, эта сумма может варьироваться. Поэтому такое высказывание в этих роликах, как «адресная социальная помощь в размере 110 манатов» является абсурдом.

Это, как и необоснованные «советы» в видеороликах о подаче заявления на единовременную выплату, адресную социальную помощь, а также неправильные процедуры подачи заявления, можно выдать только за выдумки автора.

Мы советуем пользователям социальных сетей не верить такой дезинформации. По поводу фальшивых видеороликов и их авторов, которые вводят граждан в заблуждение, будет сделано обращение в правоохранительные органы», — сказал Фазиль Талыблы.

Minval.az