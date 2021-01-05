Сегодня в селе Бартаз Зангиланского района начала деятельность пограничная застава Горадизского пограничного отряда Государственной пограничной службы.

На открытии заставы присутствовали заместители начальника ГПС Ильхам Мехтиев и Азад Алекперов.

Был поднят государственный флаг Азербайджанской Республики, пишет АПА.

Было отмечено, что с первых дней Отечественной войны азербайджанскими пограничниками была освобождена от оккупации большая территория от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией, за сутки врагу был нанесен тяжелый удар.

Пограничники поблагодарили президента Ильхама Алиева за созданные условия, внимание и заботу.

В заключение участники церемонии ознакомились с пограничной заставой.

Minval.az