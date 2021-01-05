«Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, и сегодня наше искусство известно во всем мире. Наше музыкальное искусство включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», заявил президент Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанский мугам – наше национальное достояние: «В нашей стране регулярно проводятся конкурсы мугама, международные мугамные фестивали, к нам приезжают исполнители из многих стран. Конечно, искусство мугама существует в нескольких странах, но я считаю, что центром мугамного искусства является именно Азербайджан. Сегодня этот неповторимый вид искусства живет, мы храним его».

Глава государства сказал, что по линии Фонда Гейдара Алиева была проведена очень большая работа по пропаганде мугамного искусства в мире: «Очень рад, что и наша молодежь с большим интересом относится к искусству мугама. Это очень похвально. Потому что в некоторых случаях молодежь больше отдает предпочтение популярной музыке, то есть, в некоторых случаях отдает предпочтение иностранной музыке. Очень рад, что абсолютное большинство нашей молодежи привязано к нашему искусству, к нашей музыке. Конечно, наши известные мастера мугама играют свою роль в воспитании молодого поколения. Как вы знаете, моими распоряжениями было создано несколько центров мугама – в городе Баку, в Агдамском и Физулинском районах, других районах. А теперь эти центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях».

Ильхам Алиев отметил, что ашугское искусство – неповторимое: «Мы по праву воспринимаем ашугское искусство как исключительно азербайджанское и пропагандируем его во всем мире. Наша национальная музыка очень богата, она смогла привлечь очень широкую аудиторию. Наша музыка демонстрирует талант нашего народа. Наша культура в целом демонстрирует талант нашего народа. Потому что только талантливый народ может создавать такие прекрасные произведения».

Minval.az