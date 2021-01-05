«Я назначаю вас на должность министра культуры. Вам оказывается большое доверие. Некоторое время вы работаете в должности заместителя министра культуры, и надеюсь, что как министр вы оправдаете это высокое доверие».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 5 января в ходе приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

Он отметил, что богатая и неповторимая культура Азербайджана – источник нашей гордости: «Мы должны беречь свою культуру, культурное наследие. На протяжении веков наш народ хранил свою культуру, и это позволило нам как народу, как нации сохранить свои национально-духовные ценности, национальную принадлежность. Долгие годы Азербайджан был лишен независимости, наш народ жил в составе других государств. Несмотря на это, воля нашего народа, его привязанность к национальным корням не позволили ему ассимилироваться. Наша культура сыграла главенствующую роль в сохранении нашей национальной принадлежности.

На протяжении веков нас как народ, как нацию хранил наш родной язык, азербайджанский язык. Защита азербайджанского языка – наша общая задача. В разное время я высказывал свое мнение в связи с защитой родного языка. С трибуны Национальной Академии наук Азербайджана и на других мероприятиях я говорил, что у нас богатый язык, мы по праву можем гордиться своим языком. Считаю, что с точки зрения богатства азербайджанский язык занимает особое место среди языков мира».

Президент Ильхам Алиев отметил, что некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту:

«Наш язык очень богат. Считаю, что Министерство культуры совместно с другими соответствующими структурами, совместно с Министерством образования, Национальной Академией наук Азербайджана должно вести очень серьезную работу по защите азербайджанского языка. Принимаются различные меры, есть программы, но в повседневной жизни в некоторых случаях мы видим нарушение чистоты нашего языка. Я вижу это по печатным органам, телевизионному пространству, и, конечно же, этому надо воспрепятствовать. Мы берегли наш язык на протяжении веков, должны беречь его и в дальнейшем. Сегодня для более чем 50 миллионов человек в мире азербайджанский язык является родным».

Minval.az