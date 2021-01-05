«Нас не кормили, давали только воду. После того, как нас отправляли в места содержания, доставляли пищу. Но армянские солдаты крали предназначенную военнопленным пищу», рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции находившийся в армянском плену военнослужащий Омар Алекберов.

Он отметил, что армяне пытали пленных: «Из моей койки было видно кухню. Они забирали себе пищу, предназначавшуюся пленным, давали нам лишь часть ее. Они тыкали меня пальцами в рану, чтобы я повторил то, что они говорят. Если мы не повторяли, то нас подвергали еще более чудовищным пыткам. Они били нас по ранам. От боли мы теряли сознание. Они старались повредить наши внутренние органы. Я ослеп на один глаз. Они угрожали мне, требуя, чтобы я повторил то, что они говорят, говорили, что иначе выколют мне и другой глаз. Их медсестры умышленно по 15-20 раз вводили иглу в одну и ту же вену, чтобы мучить нас. Врачи вводили нам спирт в кожу шприцем. Они получали удовольствие, когда мы кричали. Потом мы перестали кричать. Но в тюрьме нас мало пытали, им было дано такое указание».

О.Алекберов сказал, что ими интересовались и международные организации: «Приезжал представитель Красного креста. Мы не могли пожаловаться в международные организации, иначе нас пытали бы в дальнейшем. После отъезда представителей международных организаций на нас оказывали психологическое давление. Когда у тебя связаны руки и ноги, ты им ничего не можешь сделать».

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