Как уже сообщал Minval.az, вечером 4 ноября Тарифный совет Азербайджана провел очередное заседание, в ходе которого была определена новая розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 — в размере 1 манат за 1 литр, а также розничная цена дизельного топлива — 80 гяпигов за 1 литр. Цену «дизеля» намеренно приблизили к стоимости бензина — с учетом большего экологического ущерба от солярки водителей таким образом подталкивают к переходу на бензин. Тем более что бензин в Азербайджане производится с учетом евростандартов. Предложение о повышении тарифов на природный газ Тарифный совет не поддержал. Более того, до конца января будет определен порядок выплат и размер компенсаций для компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, а также увеличена сумма субсидий для сельхозпроизводителей.

Но что за кадром?

Прежде всего, эксперты советуют обратить внимание на динамику мировых цен на топливо. Если в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса цены на нефть рухнули, то в конце осени — начале зимы «черное золото» начало расти в цене. Что тут же отразилось на стоимости нефти и нефтепродуктов, то есть тех самых бензина, дизеля и т.д. Так, по данным Международного энергетического агентства, если в 2019 году среднемировая цена на бензин составляла 0,91 доллара, то к концу года — уже 1,04 USD, то есть 1,77 AZN, что означает рост в 14% за год. Подросли цены на топливо и в Турции, которая сегодня превращается в крупнейший нефтегазовый «хаб»: если в марте 2020 года цена бензина составляла 5,5 лир, то теперь — 7,2 лиры. Рост в 32%. В пересчете, литр бензина в Турции обойдется покупателю в 1,66 манат. В Грузии бензин «подпрыгнул» с 2,2 до 2,4 лари — 1, 25 манат. На 4% выросли цены на топливо в Украине, на 7% — в России. В Европе цены на топливо «подпрыгнули» аж на 29%. В Германии цены выросли на 11 евроцентов — и это не считая возросшего «экологического» налога на автомобилистов. По прогнозам канала ZDF, рост цен продолжится и в 2021 году. Как уверены эксперты, таким образом власти ФРГ намерены пополнить бюджет, изрядно отощавший на фоне пандемии, необходимости выполнять социальные гарантии и вкладывать инвестиции. Так или иначе, сегодня цены на бензин AI-92 в России в пересчете составляют 1 манат, в Украине — 1,72, в Беларуси — 1,14, в Грузии — 1, 12 AZN. Литр дизельного топлива в Турции обойдется в 1,44 маната, в России — 1,12 манат, в Украине — 1,72, в Беларуси — 1,21, в Армении — 1.19, в Грузии — 1,15. В переводе: даже после повышения розничная цена на бензин в Азербайджане оказывается ниже, чем в большинстве стран СНГ. В Европе цены еще выше. А, к примеру, в нефтяной Норвегии литр дизельного топлива обойдется в 3 маната с гепиками.

Это не просто «информация к размышлению». Эксперты напоминают: низкие цены на нефть — это такие «непрямые субсидии», которыми пользуются и бедные, и богатые: бензин для «фермерского» грузовичка и для навороченного внедорожника продается по одной и той же цене. А в условиях азербайджанской конкретики такой «субсидированный» бензин контрабандой перевозится в Грузию.

Одно только сравнение цен на бензин и солярку в разных странах показывает: тарифы на топливо учитывают влияние множества факторов. Это и цены на нефть на мировом рынке, и общий уровень цен и зарплат в стране. Можно, конечно, попытаться держать цены на топливо на предельно низком уровне, но пример той же Венесуэлы с ее первым местом в мире по запасам нефти, полностью разрушенной в результате неумного менеджмента экономикой и настоящим голодом вряд ли является таким уж вдохновляющим. Экономика — механизм тонкий, она не приемлет грубых мер (причем в любую сторону) и предпочитает тонкое регулирование.

И вот в рамках этого тонкого регулирования экспорты напоминают: во-первых, в Азербайджане за последние годы заметно вырос импорт автомобилей. В 2018 году их было ввезено 28.896, в 2019 — 47.710, за 11 месяцев 2020 года — 47.841 (несмотря на пандемию). Что понятным образом увеличило потребность в бензине и дизельном топливе. Во-вторых, цены на дизельное топливо в Азербайджане в последний раз корректировали в 2013 году, на бензин AI-92 — в 2017 году. В то время средняя зарплата в Азербайджане составляла 425,1 и 528,5 манат соответственно. Но с 2013 года пенсии в Азербайджане выросли на 73%, зарплаты — на 66%, в первые 10 месяцев 2020 года средняя зарплата составляла 704,5 манат. Рост доходов налицо, и да, «олигархи» по определению остаются за рамками этих подсчетов.

Тем более следует принять во внимание «социальные пакеты» — и те, что уже выполнены, и те, которые запланированы на следующий год. В апреле 2019 года в рамках социальных инициатив Президента Азербайджана Ильхама Алиева были резко повышены пенсии, стипендии, зарплаты и социальные выплаты. Минимальная зарплата была повышена до 250 манат, в госсекторе зарплаты выросли на 20-100%, минимальная пенсия выросла на 72,4% и дошла до 200 Мана, что вывело Азербайджан на 1 место по покупательной способности пенсии среди стран СНГ (включая Грузию). Социальные выплаты и стипендии выросли в среднем вдвое. Были учреждены дополнительные выплаты — детям-инвалидам, лицам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы, наконец, президентские стипендии для ветеранов войны. Повысились выплаты для беженцев и вынужденных переселенцев, погашены «кредитные проблемы» для 800 тысяч человек.

В следующем, 2020 году социальную политику диктовала уже пандемия КОВИД-19 и экономические последствия карантинных мер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил на «пандемический социальный пакет» 3 с половиной миллиарда манат. 12 программ социальной поддержки по 4 направлениям охватили 5 миллионов человек — половину населения Азербайджана. «Одноразовые» выплаты в 190 манат охватили 600 тысяч человек, оставшихся без работы в результате карантина. Выплачивались они в общей сложности 6 раз. Итого — 450 миллионов манат. «Продуктовая» помощь была оказана 100 тысячам семей. Расширена программа самозанятости — 12 тысяч семей, 70 миллионов манат «финансовой нагрузки». Создано 90 тысяч оплачиваемых рабочих мест в рамках программы общественных работ. Был упрощен порядок предоставления адресной социальной помощи — теперь ее получают 14 тысяч семей (58 тысяч человек), итого — 8 миллионов манат дополнительных ассигнований. Плюс — дополнительные выплаты инвалидам, помощь одиноким пожилым людям и т.д. Всего социальный пакет 2019 года охватил 42% населения (4,2 млн. человек) и обошелся в 2,3 млрд манат, в 2020 году — в 3 миллиарда манат.

Теперь на очереди — послевоенные социальные инициативы. Уже в декабре нынешнего года ежемечячные выплаты семьям шехидов — и Карабахской войны, и 20 января — повысились с 300 до 500 манат — на 66,7%. Президентская стипендия Национальным героям Азербайджана с 1500 манат повысилась до 1800 манат, Героям Отечественной войны определена выплата в 2000 манат. Выплаты инвалидам повышены на 40%. Рассматриваются и другие меры.

И вот на таком фоне государство может позволить себе «запустить» и такой механизм регулирования экономики, как изменение тарифов на топливо. Тем более что для этого есть свои — и серьезные! — причины.Уже к июню 2022 года производство дизтоплива, а к июню 2023 года — бензина AI-92 должно быть доведено до высоких стандартов — EURO-5, необходимо улучшить экологическую ситуацию в стране, продолжить модернизацию нефтепереработки. При этом «консервативная стратегия» повышения цен на топливо учитывает и социальную защиту населения, и долгосрочное обеспечение энергоносителями субъектов производства.

И уж тем более понятно другое.

Строго говоря, повышение тарифов вряд ли такое уж « драконовское». По подсчетам экспертов, полный бак бензина AI-92 (а он в основном используется в «легковушках») — в среднем 50 литров — подорожает для владельца на 5 манат, полный бак солярки — на 10 манат. Словом, не «шоковая терапия» и не «опустошающий удар» по карманам. Но вот в «общенационально-бюджетном» измерении получается уже солидный рост доходной части бюджета, и эти средства могут быть направлены на самые разные цели, от социальных пакетов до «балансировки» других расходных статей. Другой вопрос, что такая регулировка тарифов «подтолкнет» многих к использованию «энергоэкономичных» автомобилей, использованию общественного транспорта и т.д. Прогнозируется также развитие альтернативной энергетики и рост государственно-частного партнерства в этой сфере.

Наконец, уже вводится в действие и комплекс мер, который должен смягчить «социальные» последствия. Предпринимателям, которые используют дизельное топливо предусмотрены выплаты компенсации. Соответствующий механизм будет разработан уже до конца января. Это в первую очередь отразится на тарифах на пассажирские перевозки, что затрагивает интересы социально уязвимых групп населения. Будут пересмотрены государственные субсидии для сельхозпроизводителей, которые тоже используют дизельное топливо. Это далеко не полный список мер, которые призваны минимизировать последствия повышения тарифов для населения, и этот список включает и достаточно жесткий контроль, призванный не допустить «ценовых злоупотреблений под тарифным соусом».

И, возможно, здесь просто нужно держать в голове, что экономическое регулирование по определению предусматривает не только «конфетки», но и не самые популярные меры. Которые тем не менее остаются необходимыми и без которых нормально функционирующей экономики просто не получится.

Отдел экономики

Minval.az