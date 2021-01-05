Побывавшие в армянском плену азербайджанские военнослужащие рассказали о пытках.

«Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву. Благодаря его мудрой политике мы вернулись на родину».

Об этом сегодня на пресс-конференции сказал находившийся в армянском плену военнослужащий Мобиль Ахмедзаде, передает АПА.

Он отметил, что был тяжело ранен в направлении дороги Ханкенди-Шуша, пробыл 5 дней в лесу, а затем был взят в плен:

«Я провел в плену 34 дня. Меня пытали плоскогубцами, мне делали уколы. Враг не соблюдал принцип неприкосновенности пленных. Я пробыл в тюрьме 31 день. В плену я не знал о нашей победе. Я узнал о том, что они 11 декабря по телевизору посмотрели наш парад. Мы не знали о том, что нас привезли в Баку. Я узнал об этом после прибытия в Баку».

«В армянском плену нас мучили, пытали электрическим током, мне втыкали иглы в ноги», рассказал другой военнослужащий Байрам Керимов.

«Я был вне себя от радости, когда вернулся в Азербайджан. У меня ноги не работали, а то бы я поцеловал нашу землю. Спасибо президенту Ильхаму Алиеву, благодаря ему я на родине, рядом со своей семьей», — подчеркнул Б.Керимов.

«Когда 27 сентября начались бои, мы несли службу в городе Баку. Оттуда я непосредственно отправился на фронт в направлении Физулинского района. Наше гражданское население также оказало нам большую поддержку. В период боевых действий мы все были едины», сказал военнослужащий Нурлан Ализаде.

Он сказал, что последние дни войны попал в плен: «Нас подвергали таким пыткам, о которых говорить невозможно. Нас также подвергали психологическим пыткам. Говорили о том, что стреляли по Гяндже. Мы верили, что наш Верховный Главнокомандующий не оставит нас там».

«Выражаю благодарность президенту Ильхаму Алиеву за то, что он вызволил нас из плена», — сказал военнослужащий Анар Алиев.

Он отметил, что добровольно участвовал в боях:

«10 ноября я попал в плен к армянам. Их солдаты тоже пытали нас. Но самым страшным пыткам нас подвергали врачи. Там нас подвергали и моральным пыткам. Мы не падали духом из-за этого. Я провел 12 дней в тюрьме в Ереване. Когда мы спали, они приходили и избивали нас. За сутки нам удавалось спать всего 1 час, и то стоя. Когда нас привезли сюда 14 декабря, мы не знали, куда нас отправляют. В самолете мы узнали, что нас везут в Баку. Мы узнали, что благодаря усилиям президента нашей страны в список включены и имена Дильгама и Шахбаза. Мы не испытали тех пыток, которым подвергали их там 6 лет. Мы очень радовались этому».

«Мы доставляли еду военнослужащим, а когда возвращались, пошли по неверному пути, и армяне взяли нас в плен. Нас увезли в неизвестном направлении, несколько дней держали в помещении без окон», — рассказал военнослужащий Нахид Гамидов.

Он отметил, что во время нахождения в плену их подвергалиь пыткам:

«Нам даже не разрешали пить воду. Армяне враждебно относились к нам на протяжении всей истории, совершали бесчисленные террористические акты. Они перечисляли их и говорили, что гордятся этим».

Minval.az