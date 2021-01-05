Бакинское транспортное агентство (БТА) не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на пассажироперевозки.

Об этом во вторник сказал глава пресс-службы БТА Маис Агаев.

«БТА, являющееся структурой, осуществляющей государственный контроль в сфере регулярных пассажироперевозок в столице, не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на проезд. Этот вопрос даже не на повестке дня. Сейчас основное внимание в пассажироперевозках направлено на повышение качества услуг общественного транспорта, обеспечение комфорта для граждан», — сказал он.

Minval.az