4 января состоялось очередное заседание Тарифного совета. На заседании были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты соответствующие решения.

Государственная нефтяная компания (SOCAR) обратилась к Совету с предложением повысить розничные цены на природный газ, автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

Несмотря на экономическое обоснование предложения о повышении цен на природный газ, Тарифный совет не счел целесообразным повышать тарифы на природный газ, учитывая проводимую социальную политику

В обращении SOCAR повышение розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо было обосновано доведением качества данной продукции до высоких евростандартов, улучшением экологической среды, продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. Следует отметить, что до июня 2022 года планируется приведение в полное соответствие дизельного топлива, а до июня 2023 года — автомобильного бензина марки АИ-92 стандарту Евро-5.

На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в размере 1 манат за 1 литр, а розничная цена дизельного топлива — 80 гяпигов за 1 литр. Учитывая экологический вред от использования дизельного топлива, разница в цене была уменьшена с целью перехода на большее потребление бензина.

В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января. Этот важный шаг, который служит интересам населения, особенно социально уязвимой группы, предпринят для предотвращения тарифных изменений в общественном транспорте, которым граждане чаще пользуются в повседневной жизни.

Будут проводиться контрольные мероприятия по недопущению злоупотреблений тарифным регулированием, необоснованного повышения цен.

Вместе с тем, учитывая влияние роста цен на дизельное топливо на сельскохозяйственную сферу, будет пересмотрена и сумма субсидий, выделяемых правительством.

На заседании Тарифного совета были пересмотрены тарифы и по другим направлениям.

Так, было обсуждено обращение Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики о проведении технической инвентаризации недвижимого имущества, включении сведений об имуществе в реестр и рассмотрении тарифов на связанные услуги. С учетом того, что тарифы на эти услуги были утверждены в 2009 году и дополнительные средства, полученные в результате изменения тарифов, будут направлены на приобретение оборудования для оказания качественных, гибких и надежных услуг, дальнейшее улучшение социального положения работников, расширение применения информационных технологий, утверждены новые тарифы.

Новые тарифы будут действовать с 5 января 2021 года.

Minval.az