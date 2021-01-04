Россия и Турция договорились о создании центра по мониторингу ситуации на территории Нагорного Карабаха. Возможны ли новые провокации в регионе?

Экс-глава военной разведки Турции Исмаил Хаккы Пекин допустил возможность каких-то стычек, но масштабных провокаций не ожидает: миротворцы будут следить за соблюдением прекращения огня.

«Не думаю, что [карабахский конфликт снова] перерастет в большую войну. Этого не допустят Россия и Иран», — сказал бывший разведчик, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

«Наблюдатели там — российские миротворцы.У России и Турции уже есть большой опыт совместной работы в Сирии. Думаю, они должны решить и этот вопрос без каких-либо конфликтов», — добавил он.

Minval.az