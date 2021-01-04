Бойцы армии Азербайджана установили государственный флаг в приграничном с Арменией селе Шурнух. Предлагаем вашему вниманию данные кадры:
Бойцы армии Азербайджана установили государственный флаг в приграничном с Арменией селе Шурнух. Предлагаем вашему вниманию данные кадры:
Дата: 2021/01/04 21:14
Раздел: Азербайджан, Армия, Наша жизнь
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