Освобожденный из армянского плена азербайджанский военнослужащий воссоединился с семьей после лечения в бакинской больнице..

Сотрудники АПА навестили семью прапорщика азербайджанской армии Омара Алекперова, который был ранен и попал в плен во время Отечественной войны.

Родители Алекперова, разделив с нами радость победы в войне, выразили благодарность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой.

По словам сестры Омара Зумруд Алекперовой, они не знали, что ее брат находится в зоне боевых действий. По ее словам, семья переживала беспокойство, так как некоторое время не удавалось связаться с Омаром. Через друзей он передал семье, что не может связаться с ними из-за утраты мобильного телефона…

Еще через некоторое время наши земли, оккупированные врагом, освобождаются, но новостей от Омара так и не поступает…

Известие о гибели Омара сильно потрясло семью, 21 день искали его тело. Затем выясняется, что он не погиб, жив, но находится в плену…

Его боевой товарищ Равваг Рамазанов рассказал, что с 27 сентября Омар принимал участие в операциях на Кельбаджарском, а затем на Физулинском и Ходжавендском направлениях.

Рассказав, что они с Омаром дружат семьями, Р.Рамазанов выразил гордость за него: «Омар — солдат, готовый выполнить поставленную задачу ценой собственной жизни. Я был свидетелем его отваги».

В ходе беседы выясняется, что Омар 16-17 дней беспрерывно участвовал в ожесточенных боях на Физулинском и Ходжавендском направлениях. Он был ранен 8 ноября, полтора дня, терпя боль, оставался на поле. По его словам, вера в победу заставляла его забыть о боли. Затем он попал в плен.

Прапорщик Алекперов также рассказал о днях в плену: «Находясь в плену, я надеялся, что рано или поздно вернусь на родину. Да, я был уверен, что Верховный главнокомандующий не оставит в плену ни одного нашего военнослужащего, так это и произошло.

Бывало я даже мечтал, что наша армия с боем вызволит нас из плена. Но однажды сообщили, что нас отправляют в Азербайджан”.

По словам Омара, за время своего пребывания в плену он не знал, что Азербайджан официально одержал победу 10 ноября: “Когда мы их спрашивали о ходе войны, они выходили из себя. Естественно, по их реакции я примерно предполагал, в какой ситуации находится положение дел на фронте”.

Алекперов рассказал, как его пытали в плену: “Не проходило и дня без пыток. Нужно уметь гордо стоять перед врагом. Мы смогли… Они давили на раны на моей ноге так сильно, что палец касался кости. От невыносимой боли я терял сознание. Били ногами по почкам, печени. В больнице медсестры закачивали шприцами спирт в наши вены. Требовали, чтобы мы повторяли их слова, в противном случае вновь пытали. Так продолжалось 17 дней…”

Прапорщик Алекперов рассказал, что после появления армянского офицера, владевшего азербайджанским языком, пытки несколько уменьшились: “Из больницы нас привезли в место, похожее на тюрьму. По прибытии нас снова стали избивать. Ежедневно нас жестоко избивали по 30-40 минут, иногда по 1 часу. Мой самый тяжелый день был в ночь с 28 на 29 ноября. Пуля прошла под глазом и вышла изо рта. Той ночью открылась рана во рту. Врач 3 часа без анестетика, без “наркоза”, накладывал швы на мое небо. Швы сняли лишь после освобождения».

35-летний прапорщик, освобожденный из армянского плена через 35 дней, говорит, что узнал о победе нашей армии, лишь ступив на родину: “Когда нас привезли в аэропорт с закрытыми глазами, я постарался разглядеть происходящее из-под повязки. Я заметил заднюю часть самолета. Лишь добравшись до родины, я узнал, что мы одержали победу. На самом деле, радости от победы мне было достаточно, а то, что я умру или выживу – было не важно”.

Minval.az