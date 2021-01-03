Объем доходов ОАО «Азеркосмос» Азербайджана от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг в январе-ноябре 2020 года составил 41,3 миллиона долларов, что на два процента больше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, говорится в «Обзоре экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным Центра, прибыль «Азеркосмос» от экспорта услуг составила 90 процентов от общего объема доходов космического оператора.

За январь-ноябрь 2020 года были оказаны услуги 30 странам, в том числе Великобритании, США, Франции, Малайзии и ОАЭ.

Согласно данным, за ноябрь 2020 года ОАО «Азеркосмос» экспортировало услуги 20 странам в размере 3,5 миллионов долларов.

Отметим, что в ведении «Азеркосмос» находятся два спутника связи − Azerspace-1 и Azerspace-2, а также низкоорбитальный спутник Azersky.

Объем доходов компании от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг по итогам 2019 года составил 43,4 миллиона долларов, что на 70 процентов больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Minval.az