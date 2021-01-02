Коронавирус — это РНК-вирус, который постоянно мутирует, и эти изменения генома вируса наблюдаются в настоящее время в ряде регионов мира.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBIB. Отмечается, что до сих пор в мире выявлено множество различных мутаций коронавируса:

«Ранее сообщалось, что новый мутировавший вирус, выявленный в Великобритании, обладает повышенной заразностью. На основе международных праймеров, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения и международными учреждениями, во всем мире, включая нашу страну, проводятся рутинные анализы, даются результаты.

Мутации вируса постоянно изучаются и контролируются. Обнаружение новых штаммов мутировавших вирусов и их клинические особенности изучаются с помощью специальных геномных исследований.

Это исследования проводятся в специальных лабораториях. Исследования в этом направлении ведутся и в нашей стране. Факт заражения новым штаммом короновируса в нашей стране пока не нашел своего подтверждения».

Как ранее заявили британские медики, новый штамм на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. Однако ученые не привели свидетельств того, что более смертоносен или приводит к более тяжелому течению заболевания. Этот тип коронавируса нашли уже в ряде стран.

Minval.az