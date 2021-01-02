Национальное агентство по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики информировало о количестве мин и территорий, очищенных от взрывчатых веществ за 2020 год.

Сообщается, что за прошлый год сотрудниками агентства было очищено 1 607 720 m² (161 га). ANAMA также обнаружила и обезвредила 11 450 наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что за 22 года работы агентством разминировано 548 851 305 m² (54 885 гa). ANAMA также обнаружила и обезвредила 819 369 наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Minval.az