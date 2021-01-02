Учитывая резкий рост числа инфицированных COVID-19, с раннего утра с привлечением сотрудников коммунальных служб и специальной техники в очередной, уже 19-й раз проводится дополнительная усиленная дезинфекция с использованием специальных химических веществ на главных улицах, проспектах и дорогах Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти Баку, работы проводятся с вовлечением 40 единиц спецтехники и 2 000 сотрудников коммунальных служб, передает Репорт.

Наряду с дезинфекционными работами, проводимыми на улицах, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают медико-профилактические и дезинфицирующие мероприятия в жилых зданиях, находящихся на балансе Департамента, кабинах лифтов, дворах и жилых кварталах, спортивно-развлекательных сооружениях, площадках с контейнерами для бытовых отходов и др.

Minval.az