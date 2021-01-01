Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел ряд телефонных разговоров с лидерами тюркоязычных государств, поздравив коллег с Новым годом. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Состоялись беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Наряду с обменом поздравлениями, лидеры обсудили состояние и перспективы двухсторонних отношений, а также шаги по укреплению сотрудничества в регионе.

Minval.az