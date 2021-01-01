Общий объем депозитов в Азербайджане на конец ноября 2020 года составил 22,3 миллиарда манатов, что на 5,4 процента меньше аналогичного показателя прошлого года, говорится в отчете Центрального банка Азербайджана.

Согласно данным Центробанка, объем депозитов нефинансовых организаций уменьшился на 5,5 процента по сравнению с показателем конца ноября 2019 года, составив 12,47 миллиарда манатов.

Что касается объема депозитов физических лиц, то здесь за год наблюдается сокращение на 8,9 процента — до 7,91 миллиарда манатов.

По итогам 11 месяцев 2020 года депозиты в иностранной валюте составили 13 миллиардов манатов, сократившись на 12,2 процента относительно аналогичного показателя прошлого года.

При этом на начало декабря 2020 года наблюдается рост депозитов в национальной валюте, объем которых увеличился на 6,1 процента по сравнению с показателем января-ноября 2019 года, достигнув 9,31 миллиарда манатов.

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