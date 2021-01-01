В одной из старейших газет Испании La Vanguardia опубликована статья под заголовком «Баку – пламя Каспия».

В статье отмечается, что столица Азербайджана гармонично сочетает свое прошлое с ярким настоящим.

Испанское издание пишет, что Баку – это мегаполис на Кавказе. Похожий на Барселону Баку, отмечается в статье, предлагает приятную прогулку у моря.

Доводится до внимания, что в начале ХХ века братья Нобели добывали в Баку почти 10 процентов мировой нефти.

Испанское издание называет Баку частью европейской культуры и считает, что столица Азербайджана является отражением Парижа. Нет более светской мусульманской страны, чем Азербайджан.

В статье предоставлена информация об Ичери Шехер, который первым из азербайджанских объектов культуры был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, о Девичьей башне, Атешгяхе, Дворце Ширваншахов.

Minval.az