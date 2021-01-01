В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлен еще 341 случай заражения коронавирусом, 3858 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
29 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2021/01/01 18:21
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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