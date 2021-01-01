«Когда я уезжал из Шуши в 1992 году, город находился в осаде. Мне пришлось покинуть город сложными горными тропами под огнем снайперов».

Об этом написал на своей странице в Facebook всемирно известный фотожурналист иранского происхождения Реза Дегати.

Фотограф рассказал, что перед выходом из Шуши захотел в последний раз попить чай с сопровождающими его солдатами:

После освобождения Шуши Реза дегати вернулся сюда 28 декабря. Свой первый чай в свободной Шуше он выпил с солдатами на самой высокой точке города с видом на Ханкенди.

FIRST TEA IN LIBERATED SHUSHA

When I left Shusha in April 1992, it was besieged by Armenian forces and I had to cross on… Опубликовано Reza Deghati Пятница, 1 января 2021 г.

Minval.az