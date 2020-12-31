Хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой.

Об этом, в частности сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот раз это поздравление имеет особое значение.

Я знаю, что в период войны проживающие в мире азербайджанцы пристально следили за происходящими в Азербайджане процессами, войной. Они выражали свою поддержку. Среди тысяч направленных мне писем было достаточно много писем и от проживающих за рубежом азербайджанцев. Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность.

Обращаясь сегодня к ним, я хочу сказать: вы должны и можете гордиться тем, что являетесь представителями героического азербайджанского народа. Сегодня каждый азербайджанец, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники, проживающие за рубежом, по праву могут гордиться тем, что мы представители победоносного народа.

Я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим праздником. В первую очередь, хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой. В будущем нас ждут большие дела, для нашей страны начинается новая эра — эра созидания, развития, восстановления наших земель. Эта будет славная эра. Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе. Наш народ достоин этого. Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!

Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с Новым годом, с Днем солидарности азербайджанцев мира. Поздравляю весь азербайджанский народ с великой Победой. Хотел бы, чтобы в канун Нового года мы все вместе произнесли лозунг, который вел нас к Победе: Карабах – это Азербайджан!»,- сказал глава государства.

Minval.az