Для России и Азербайджана открываются новые перспективы сотрудничества, сказал доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По мнению Перенджиева, в ближайшем будущем отношения Азербайджана и России, с учетом новых реалий на Южном Кавказе, будут, вероятно, пересмотрены. Произойдет своего рода перезагрузка.

«Положение Азербайджана, его место и роль на Южном Кавказе, да и в целом на постсоветском пространстве, претерпевали изменения и до 2020 года. Ну, а после восстановления территориальной целостности и вовсе его позиции укрепились», — напомнил он, указав на то, что сегодня перед азербайджанским руководством и народом страны стоит серьезный вызов – восстановление возвращенных территорий.

Понятно, что многим кажется, что их восстановление – частное дело Азербайджана. Но это не совсем так. Восстановление и развитие этих территорий принесет пользу всему Южному Кавказу, считает эксперт.

Прежде Азербайджан в отношениях с Россией отдавал предпочтение сотрудничеству в военно-технической сфере. Сейчас же Баку, скорее всего, начнет развивать и другие направления. В том числе и те сферы, что поспособствуют развитию возвращенных территорий: строительство, сельское хозяйство и прочее, отметил он.

«То есть, для России и Азербайджана открываются новые перспективы сотрудничества», — приводит «Спутник» слова эксперта.

Кроме этого, по мнению Перенджиева, Азербайджан может сыграть роль связующего звена в отношениях России и Турции. Конечно, Москва и Анкара взаимодействуют напрямую, но благодаря посредничеству Баку может произойти укрепление российско-турецких отношений. Сотрудничество этих трех стран, в частности, экономическое, принесет пользу всему постсоветскому пространству, полагает он.

Следствием этого сотрудничества может стать в том числе и полноценное членство Азербайджана и Турции в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). И более тесное их взаимодействие с Китаем, предположил эксперт.

В заключение Перенджиев поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Minval.az