Главное военно-политическое событие 2020 года — Вторая Карабахская война, разгром армянской армии и ее капитуляция, победа Азербайджана. 44 дня, которые изменили современную историю.

Оперативное и слаженное развертывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе — свидетельство того, что Вооруженные Силы РФ готовы к выполнению абсолютно любых задач там, где это потребуется.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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