Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О награждении сотрудников Азербайджанской национальной консерватории»

Согласно распоряжению, по случаю 20-летия Азербайджанской национальной консерватории и за заслуги в развитии национального музыкального образования в Азербайджане награждаются следующие лица Азербайджанской национальной консерватории:

орденом «Шараф»

Керими Сиявуша Ашраф оглу

орденом «Эмек» 2-й степени

Кязымова Назима Кязым оглу

медалью «Терегги»

Байрамова Тайяра Аллахверди оглу

Ахмедова Эльнура Орудж оглу

Алиеву Улькер Сабир гызы

Азизова Рамиза Махмуд оглу

Фаталыева Ширзада Низан оглу

Гаджизаде Хиджран Самед-ага гызы

Гусейнли Анара Вагиф оглу

Мамедова Мамедали Мирали оглу

Музаффарова Бакыхана Мамедгулу оглу

Пашазаде Сахиба Агаверди оглу.

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