Президент Ильхам Алиев подписал Закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».
Согласно документу, доходы государственного бюджета 2021 года утверждены в размере 25 427,0 млн. манатов, расходы — 28 543,0 млн. манатов.
Президент Ильхам Алиев подписал Закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».
Согласно документу, доходы государственного бюджета 2021 года утверждены в размере 25 427,0 млн. манатов, расходы — 28 543,0 млн. манатов.
Дата: 2020/12/31 20:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
40
По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года
«Мы приближаемся к концу 2020 года и началу 2021 года: «Карабах — это Азербайджан». Поздравляю!», — добавил Хикмет Гаджиев
Несомненно, сердца Анкары и Баку бьются вместе!
Эксперты youtube-канала Caliber прокомментировали массовый психоз армянской стороны по поводу таблички «Добро пожаловать в Азербайджан» на трассе
Мнение главы Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины»
Беларусь заключила контракт на поставку нефти из Азербайджана
«44 дня, которые изменили современную историю», — отметил эксперт
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение »О награждении сотрудников Азербайджанской национальной консерватории» Согласно распоряжению, по случаю 20-летия
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 19 января 2006 года «Об