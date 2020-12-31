Президент Ильхам Алиев подписал Закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год».

Согласно документу, доходы государственного бюджета 2021 года утверждены в размере 25 427,0 млн. манатов, расходы — 28 543,0 млн. манатов.

Minval.az