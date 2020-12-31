Лачинский коридор очищен от армянской оккупационной символики.

Как сообщает корреспондент «Вестника Кавказа» с освобожденных земель Азербайджана, на протяжении всего Лачинского коридора, соединяющего Армению с Ханкенди, отсутствуют как армянские флаги, так и «флаги» фейкового режима «НКР», созданного Ереваном на азербайджанских территориях в начале 90-х годов.

Напомним, что Лачинский коридор, созданный в соответствии с трехсторонним Заявлением России, Азербайджана и Армении, проходит по центру Лачинского района Азербайджанской Республики, разделяя, таким образом, Кельбаджарский и Губадлинский районы.

При этом коридор проницаем для проезда азербайджанского транспорта, безопасность передвижения по нему обеспечивают российские миротворцы.

В настоящее время в населенных пунктах, попавших в этот транспортный коридор шириной 5 км, проживает только то население, что жило там до оккупации Лачинского района, все незаконные мигранты уехали в Армению.

Minval.az