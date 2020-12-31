В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой, скончались 32 пациента.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
В Азербайджане зарегистрировано 1 064 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 127 человек прошли лечение и выписаны домой, скончались 32 пациента.
Об этом сообщил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Дата: 2020/12/31 15:39
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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