Президент Ильхам Алиев подписал закон» О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год».

Cогласно документу, определен размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.

Так, прожиточный минимум на 2021 год по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения — 207 манатов, для пенсионеров — 162 маната, для детей — 175 манатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент также подписал закон «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год».

Согласно документу, для назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2021 год в Азербайджане утвержден в размере 170 манатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Minval.az