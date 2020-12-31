Президент Ильхам Алиев подписал закон» О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год».
Cогласно документу, определен размер прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.
Так, прожиточный минимум на 2021 год по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения — 207 манатов, для пенсионеров — 162 маната, для детей — 175 манатов.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Президент также подписал закон «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2021 год».
Согласно документу, для назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2021 год в Азербайджане утвержден в размере 170 манатов.
Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.