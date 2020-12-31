Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетных званий сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана за долгосрочную эффективную работу.
Согласно распоряжению, почетное звание «Заслуженный врач» присвоено Алиеву Кямалу Намиг оглу — полковник медицинской службы; Асланову Фикрету Ахад оглу, почетное звание «Заслуженный инженер» присвоено Абдуллаеву Эльмидару Джумшуд оглу, Агамирзаеву Руслану Чобан оглу, Алескерову Сеййаду Алмухаммед оглу, Гараеву Сахибу Аслан оглу, Гулиеву Ибрагиму Садиг оглу.