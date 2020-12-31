Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP), сообщили в Минэнерго.

«С началом поставок коммерческого газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что начало поставок азербайджанского газа на европейский рынок открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны.

Кроме того, начало поставок азербайджанского газа в Европу приведет к диверсификации источников и маршрута поставок, а также обеспечит энергетическую безопасность потребителей.

Minval.az