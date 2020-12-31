«Страсти по табличке» — именно так можно охарактеризовать новый виток политической истерии в Армении. Напомним: в результате весьма болезненного для Еревана процесса демаркации границ этой стране приходится «откатываться» с территорий, которые были «приармянены» уже во время оккупации Зангеланского, Губадлинского, Лачинского и Зангеланского районов. В числе прочего, на территории Азербайджана оказался четырехкилометровый участок стратегической армянской автодороги Горис-Мегри. А теперь, к вящему возмущению местной политической «тусовки», при въезде на этот участок установлен баннер: надпись «Добро пожаловать в Азербайджан!» на азербайджанском и английском языках, фотографии наиболее «узнаваемых» достопримечательностей нашей страны и карта Азербайджана в соответствии с международно признанными границами.

И вот это вызвало в армянских кругах самую настоящую истерику. В соцсетях широко разошелся «прямой эфир» вице-мэра Гориса Менуа Овсепяна: «Дорогие соотечественники, в Воротане устанавливается табличка «Добро пожаловать в Азербайджан». Я нахожусь на дороге из Гориса в Цакер. Никол, ты помнишь, что тебя называли Николик. Ты Николик, у тебя нет Родины. Армен Хачатрян (депутат от Сюника – ред.), у тебя тоже нет Родины, — цитировали его СМИ. — Это Азербайджан в представлении Никола. Это территория общины Гориса, которую Никол продал Азербайджану. Видите, как Сюник «входит» в Азербайджан? Видите турок? Это тоже их машина. Это наш исторический «Сюник» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Эту табличку мы сорвем, а с сидящими в Ереване мы дела не имеем. Вы продали нас всех». Уже ночью баннер с армянской стороны стал жертвой армянских вандалов. Впрочем, когда на следующий день сюда пожаловал руководитель партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, баннер уже был приведен в порядок. Только вот…означает ли это, что в Армении смирились с его наличием?

Плакат с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан!», вызвавший у некоторых такую бешеную злобу, оказался для армянской политической верхушки нечаянным экзаменом на цивилизованное поведение, которое Армения благополучно провалила. И это не просто «инцидент с вандализмом». «Баннерная истерика» Армении самым тесным образом связана с вопросом открытия коммуникаций.

У Армении здесь большие планы. Никол Пашинян уже рассчитывает на открытие железной дороги через Нахчыван и рассуждает в интервью Общественному телевидению Армении о поездках в Иран через территорию Нахчывана. Но — вот сюрприз! — в этом случае армянских пассажиров тоже будет встречать баннер «Добро пожаловать в Азербайджан!» А еще есть договоренности об открытии транспортных коридоров через Зангезур в тот же Нахчыван. Где тоже придется терпеть присутствие «турок». И если выяснится, что некоторые склонные к истерии граждане Армении к этому не готовы — что тогда? Новые «инциденты» на железной дороге, где в 1988 году дело не ограничивалось бросанием камней в поезда, а доходило до настоящих диверсий? Как отреагируют на это российские пограничники, которым нужно будет обеспечивать безопасность транспортных коридоров?

Но это вопросы на будущее. А пока истерия и неадекватность дошли до того, что омбудсмен Армении Арман Татоян обещает обратиться по поводу азербайджанского баннера в международные структуры: он, дескать, вызывает глубокое беспокойство у жителей Гориса и Воротана. Как уверен Татоян, «то же самое касается появления азербайджанских флагов на этом участке дороги, а также возле села Воротан», что ну до ужаса нарушает права местного населения. Тут тебе и «запугивание», и «армянофобия», и весь остальной дурно пахнущий «коктейль». В основе которого — нежелание Армении мириться с международно признанными границами.

В быту в подобных случаях крутят пальцем у виска, советуют обратиться к врачу и не пропускать прием таблеток. Тем более что современная психиатрия накопила достаточно способов, как «снять» фобию или хотя бы снизить агрессивность у больных. Так что вместо было бы выразить глубокое сожаление, что куда сложнее выписать подобный «рецепт» целой стране, которой до публичных истерик и вандализма — аналога хрестоматийного битья посуды — не нравятся международно признанные границы. Такие задачи приходится решать уже не врачам, а дипломатам и военным. Где уже свои методы «лечения», причем далеко не всегда безболезненные. Во время 44-дневной войны Армения уже испытала их на себе. Но теперь местные истеричные «реваншисты» создают все условия для их повторения

Нурани

Minval.az