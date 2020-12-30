Сегодня — День солидарности азербайджанцев мира.

Этот день отмечается в более чем 70 странах мира. Несмотря на серьезное давление со стороны двух тоталитарных государств в дни развала Советского Союза, шествие проживающих по оба берега Араза азербайджанцев в сторону границы, в результате которого была сметена колючая проволока от Ордубада до Шарура, лозунги разделенного рекой народа о единении доказали всему миру единство азербайджанской нации. День солидарности является символическим проявлением стремления к единению.

Отметим, основы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года. Учитывая значимость идеи о единстве азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира и поднял вопрос перед Верховным советом Азербайджана об объявлении этой даты праздничным днем на государственном уровне.

В этом же году по настоянию и рекомендации Национального Совета Азербайджана президент Азербайджана Аяз Муталлибов объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Но впервые этот праздник официально на государственном уровне отмечался в 1992 году по указанию президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея (он также в качестве председателя НФА был инициатором разрушения советско-иранской границы).

С тех пор 31 декабря празднуется всеми азербайджанцами в мире как День солидарности.

Minval.az